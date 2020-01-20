إعتقال المسؤول الإداري والمالي لداعش في الأنبار العراقية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على المسؤول الإداري والمالي لتنظيم داعش في قاطع الجزيرة بالأنبار.
وأكدت المديرية في بيان لها، أن الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 39، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الرمادي بالأنبار، وهو المسؤول الإداري والمالي لتنظيم داعش في قاطع جزيرة الخالدية.
وأضافت أن المعتقل، ملاحق من قبل القضاء العراقي، بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون العقوبات الجنائية العراقي.
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