إعتقال المسؤول الإداري والمالي لداعش في الأنبار العراقية

أعلنت ​مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية​، إلقاء القبض على المسؤول الإداري والمالي ل​تنظيم داعش​ في قاطع الجزيرة ب​الأنبار​.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 39، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة ​الرمادي​ بالأنبار، وهو المسؤول الإداري والمالي لتنظيم داعش في قاطع جزيرة ​الخالدية​.

وأضافت أن المعتقل، ملاحق من قبل ​القضاء​ العراقي، بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون العقوبات الجنائية العراقي.