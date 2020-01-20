خارجية التشيك: من الممكن استخدام عملية صوفيا لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التشيكي توماش بيتريتشيك، أن "دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستخدم عملية صوفيا، التي كانت تهدف في السابق لمحاربة المهربين، الذين ينقلون اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي ولمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".
ويذكر أن عملية مكافحة تهريب المهاجرين الذي أطلق عليها لاحقاً اسم "صوفيا" انطلقت بشكل رسمي يوم 22 حزيران 2015، وشملت نشر سفن وطائرات وطائرات بدون طيار، في المياه الدولية لجمع المعلومات حول تهريب المهاجرين من أفريقيا إلى سواحل الاتحاد الأوروبي.
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