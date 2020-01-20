خارجية التشيك: من الممكن استخدام عملية صوفيا لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التشيكي توماش بيتريتشيك، أن "دول ​الاتحاد الأوروبي​ يمكن أن تستخدم عملية صوفيا، التي كانت تهدف في السابق لمحاربة المهربين، الذين ينقلون ​اللاجئين​ عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي ولمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه ​الأمم المتحدة​ على ​ليبيا​".

ويذكر أن عملية مكافحة تهريب ​المهاجرين​ الذي أطلق عليها لاحقاً اسم "صوفيا" انطلقت بشكل رسمي يوم 22 حزيران 2015، وشملت نشر سفن وطائرات وطائرات بدون طيار، في ​المياه​ الدولية لجمع المعلومات حول تهريب المهاجرين من ​أفريقيا​ إلى سواحل الاتحاد الأوروبي.