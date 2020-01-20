نتانياهو: عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا لا يتجاوز أصابع اليد

أكدت ​الخارجية الإسرائيلية​ نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وأشارت في بيان لها، بأن ​نتنياهو​ يجري "اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقاً بالتعاون معها"، لافتاً إلى أن إسرائيل تعيش ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً لا مثيل له".