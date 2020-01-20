نتانياهو: عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا لا يتجاوز أصابع اليد

أكدت الخارجية الإسرائيلية نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة".
وأشارت في بيان لها، بأن نتنياهو يجري "اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقاً بالتعاون معها"، لافتاً إلى أن إسرائيل تعيش ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً لا مثيل له".
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