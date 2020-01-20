وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي الوضع في سوريا وليبيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في بيان لها، أن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ بحث مع نظيره التركي ​خلوصي أكار​ "الوضع في ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ مع التركيز على ​سوريا​ وليبيا". إضغط للمزيد

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