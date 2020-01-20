ينسن: سننسحب من الحكومة بعد قرار إعادة امرأة يشتبه بعلاقتها مع داعش

أعلنت وزيرة المالية ​النرويج​ية سيف ينسن، "أنها وحزبها التقدمي اليميني سينسحبان من ​الحكومة​، احتجاجا على قرار يقضي بإعادة امرأة يشتبه بأنها على صلة بتنظيم "داعش" من ​سوريا​ إلى النرويج".

وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة منذ أيام قرار مساعدة امرأة وطفليها على العودة إلى النرويج حتى يتمكن أحد الطفلين من تلقي العلاج.