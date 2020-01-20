الهلال الأحمر الجزائري يرسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

أعلنت رئيسة ​الهلال الأحمر​ ​الجزائر​ي سعيدة بن حبيلسعن "إرسال قافلة ​مساعدات​ إنسانية إلى ​ليبيا​ تحمل 100 طن من المواد الغذائية و​الأدوية​ والمستلزمات الأخرى، من مطار بوفاريك العسكري"، مشيرة الى ان "هذه المساعدات تلقائية، وليس لها أي دوافع سياسية، وهناك تاريخ علاقات عائلية بين البلدين"، موضحةً ان "الجزائر تحترم الليبيين وقراراتهم، وأن ​الأزمة​ داخلية وأن الليبيين وحدهم من يتصرفون لحلها كما أرادوا".

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