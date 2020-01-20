حكم بإعدام 10 متطرفين في قضية تعود لعام 2001 في بنغلادش

أصدرت محكمة في بنغلادش حكماً بالإعدام على عشرة إسلاميين أدينوا بتفجيرات استهدفت قبل 19 عاما حشدا من أنصار الحزب الشيوعي في دكا.
وأشارت المحكمة الجنائية في دكا، إلى أن التحقيق في تفجيرات 20 يناير 2001 التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 50 آخرين، خلص إلى أن الزعيم السابق لـ"حركة الجهاد الإسلامي" المحظورة في البلاد، الذي تم إعدامه عام 2017 بعد إدانته في قضية أخرى، يتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجوم.
وينتمي المحكوم عليهم اليوم إلى نفس الحركة المحظورة في بنغلاديش منذ عام 2005، فيما برأت المحكمة غيابيا متهمين اثنين هاربين من العدالة.
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