مقتل 3 متظاهرين بينهم اثنان بالرصاص الحي خلال المواجهات في العراق

أفادت "​سكاي نيوز​" نقلاً عن مصادر طبية عراقية، عن مقتل 3 متظاهرين بينهم اثنان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع ​قوات الأمن​ في ​بغداد​.

وتحدثت أنباء صحفية عن تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن و​المتظاهرين​ في ساحة الكيلاني وسط بغداد وإصابة أكثر من 70 متظاهرا بحالات اختناق.