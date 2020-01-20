مقتل 3 متظاهرين بينهم اثنان بالرصاص الحي خلال المواجهات في العراق

أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن مصادر طبية عراقية، عن مقتل 3 متظاهرين بينهم اثنان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد.
وتحدثت أنباء صحفية عن تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في ساحة الكيلاني وسط بغداد وإصابة أكثر من 70 متظاهرا بحالات اختناق.
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