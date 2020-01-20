RT: إتفاق طهران وكييف على نقل جميع حطام الطائرة المنكوبة لأوكرانيا

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​"، أنه جرى الإتفاق بين ​طهران​ وكييف على نقل جميع حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى ​أوكرانيا​. إضغط للمزيد

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