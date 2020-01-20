شكرا لقرائتكم خبر عن التمويلات القطرية تشعل معركة بين فضائيات الإخوان..وهجوم متبادل بين الشرق ومكملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء التسريب الأخير الخاص بالمحادثات التى دارت بين المقاول الهارب محمد على، والقيادى الإخوانى ياسر العمدة، والذى تحدثوا فيه عن التمويلات التى تتلقاها قنوات الإخوان، ليتبعه مباشرة بيان صادر من قناة الشرق الإخوانية التى يترأس مجلس إدارتها أيمن نور، لتحاول أن تنفى عن نفسها تهمة تلقى تمويلات خارجية، وتعترف بتلقى محمد على وياسر العمدة تمويلات من الخارج، لتكشف جانبا آخر من معركة التمويلات بين قيادات الإخوان فى الخارج.

هذه المعركة سبقها تعرض حساب طارق قاسم، أحد مقدمى البرامج بقنوات الإخوان، للغلق بعد كشفه أزمة قنوات الإخوان فى الخارج، وتوضيحه مافيا القائمين على أبواق الجماعة التحريضية ، وكيف يتلقون التمويلات من الممول القطرى، حيث قال فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تم إغلاق صفحتي الجديدة على الفيس بوك بسبب بلاغات بعد فيديو تحدثت فيه عن كيفية إدارة إعلام المعارضة".

كل هذه الوقائع تؤكد اشتعال أزمة التمويلات بين قنوات الإخوان التحريضية التى تبث من مدينة إسطنبول، خاصة أنه وفقا لمصادر مطلعة، فإن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، وقناة وطن الإخوانية التى تعود ملكيتها صراحة إلى محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان يتنافسان على الحصول على أكبر كم من التمويل القطرى لتلك القنوات.

وفى إطار ذات المعركة، ظهرت معركة أخرى بين قناة الشرق وقناة مكملين، حاول فيها بعض مقدمى البرامج بقناة الشرق الإخوانية الهجوم على قناة مكملين بعد استضافتها لوائل غنيم، حيث كان ظاهر المعركة هو خناقة على استضافة قناة مكملين وائل غنيم، ولكن وفقا لمصادر مطلعة فإن الخفى فى تلك المعركة هى الخلافات المكتومة بين قنوات الإخوان والعاملين فيها.

عماد البحيرى، الإخوانى المذيع على قناة الشرق خرج ليهاجم قناة مكملين، حيث زعم أن قناة الشرق الإخوانية لا يمكن أن تقع فى نفس الأخطاء التى وقعت فيها قناة مكملين من استضافة وائل غنيم، بعد فضحه للتمويلات القطرية التى تتلقاها قوات الإخوان التى تبث من تركيا.

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وقال عماد البحيرى، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "من اكتر من شهر ووائل غنيم فاضح الدنيا على معتز مطر عشان يطلع معاه فى مداخلة وبعت له اكتر من نداء على تويتر لكن معتز مطر ولا سأل فيه".

وفتح ماجد عبد الله، المذيع الإخوانى على قناة الشرق الإخوانية، النار على قناة مكملين، بعد مداخلة وائل غنيم، التى كشف فيها تمويل الجماعة وقنواتها من تركيا وقطر، حيث قال ماجد عبد الله فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": أن يظهر على شاشة قناة مكملين تافه لحظة ظهوره الأول في يناير .. وأما ان تستمح باستخدامها لتأكيد ان هذه هي شخوص يناير وانها لم تكن ثورة .. وأما ان يدير الحوار الزميل سيد توكل الذي لا يملك القدر الكافي من الجرأة والحرفة لإيقاف معتوه مدعي الجنون فهذه كانت أكبر رسائل مكملين لنا جميعا . إعلام الإخوان انتهى".

وأضاف ماجد عبد الله فى تصريح له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "ملحوظة.. لو فعلتها الشرق لقلت عليها ماكتبته عن مكملين.. لا أحد فوق المحاسبة".

الخناقة بين قناتى الشرق ومكملين جاءت بعد أن فضح وائل غنيم، التمويلات التى تلتقاها قنوات الإخوان ودور عزام التميمى فى هذا الأمر، بالإضافة إلى سيطرة الدوحة على ما يبث فى تلك القنوات.