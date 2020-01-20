الأزهر للفتوى الإلكترونية يطلق حملة توعوية لمواجهة غلاء تكاليف الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الاثنين، حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب.
وجاءت الحملة تحت عنوان «#أكثرهن_بركة»؛ إحياءً لهدي خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وانطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً» [أخرجه النسائي في سننه].
وتأتي هذه الحملة في إطار معالجات المركز للعديد من القضايا المجتمعية عمومًا، والأسرية خصوصًا، ونشرًا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحًا للمفاهيم.
ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906، في مواقيت العمل الرسمية.
كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بيت العائلة المصرية بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، خلال لقاءههم أمس، بمقر المشيخة بالدراسة.
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