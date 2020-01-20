ضبط 55 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين في القليوبية، اليوم الإثنين، مسؤول محطة لتموين السيارات، قبل بيعه 55 ألفًا و200 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء في طوخ.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط مسؤول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ، لتجميعه 55200 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80,92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية قرابة 386 ألفًا و700 جنيه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.​