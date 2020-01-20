بالصور.. بدء مشروع حماية وادي إملاحه بالطور من أخطار السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء المهندس عبدالرحمن فريد، اليوم الإثنين، البدء في مشروع حماية وادي إملاحه بمدينة الطور، وذلك ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول.

أوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أنه جاري العمل على حفر بحيرة كبيرة بمنطقة وادي إملاحه، تسع لتخزين مليون وستمائة ألف متر مكعب من مياه السيول، والاستفادة منها في أغراض الزراعة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أنه جرى البدء في المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، بتكلفة اجمالية تتعدى 506 ملايين جنيه، تتضمن حماية أودية "بدر، ثمان، أسلا، أملاحه، الأعوج" بمدينة الطور، بتكلفة 276.077 مليون جنيه، و184.325 مليون جنيه لحماية مدينة طابا، و45.875 مليون جنيه لحماية منطقة الترابين بمدينة نويبع.

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