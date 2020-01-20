السيسي: أبناء الجالية ببرلين مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باستقبال الجالية المصرية له في برلين.

وكتب السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الأحد: "سعدت اليوم كثيرًا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركتي في فعاليات قمة إفريقيا - بريطانيا للاستثمار".

وأضاف السيسي: "هم مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء، وصورة مشرفة لمصر بالخارج".

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وكان الرئيس وصل عصر أمس الأحد، مقر انعقاد مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، حيث كان في استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وفي مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين التقى الرئيس السيسي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث أكد السيسي حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.