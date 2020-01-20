سول تبحث سُبل قيام مواطنيها برحلات فردية إلى كوريا الشمالية

أعلن مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن سول تدرس سُبل إجراء مشاورات مع بيونج يانج، حول السماح لمواطنيها بالقيام برحلات فردية إلى الشمال.. مشددًا على أن هذه المسألة لا شأن لها بالعقوبات المفروضة على بيونج يانج، وفقاً لـ أ ش أ.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،"إننا ندرس عدة خيارات تتعلق بمسألة السماح لمواطنينا بالقيام برحلات فردية إلى كوريا الشمالية، ومن بين تلك الخيارات: إمكانية عقد مشاورات مع الشمال"، مُشيرًا

إلى أنه سيتم مناقشة بعض الأمور بين حكومتي البلدين، من بينها الشأن الأمني.. حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.وشدد على أن مثل هذا النوع من الرحلات لا يخضع إلى العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، من جانب الولايات المتحدة أوالأمم المتحدة، لافتًا إلى أن سول لا ينبغي أن تواجه أي معايير صارمة في السماح لمواطنيها للسفر إلى الشمال بالمقارنة مع غيرها من الدول.وأوضح المسؤول الكوري الجنوبي أن هناك العديد من الدول من بينها الصين، واليابان، وأستراليا، وأوروبا وكندا، وغيرهم تسمح لمواطنيها بالسفر إلى كوريا الشمالية، لذلك فليس هناك ضرورة لوضع معايير صارمة أمام كوريا الجنوبية فيما يتعلق بهذا الأمر، على حد قوله.وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن ، شدد في وقت سابق على ضرورة توسيع التعاون الثنائي القائم بين الكوريتين من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشمال لم تحرز سوى تقدم ضئيل؛ بفعل العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد بيونج يانج، مُشيرًا إلى أن ذلك قد يساهم في حشد الدعم الدولي لتخفيف العقوبات على الشمال.