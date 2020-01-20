مسؤول روسي: ليس من مصلحة إيران تقليص التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إيران إلى مواصلة التعاون مع وكالة الدولية للطاقة الذرية حتى لا تعطي مجالًا لخصوم طهران بإصدار تكهنات بشأن تطوير طهران لبرنامجها النووي، وفقاً لـ أ ش أ.



وأكد ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، على ضرورة استمرار التعاون

الكامل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مُشيرًا إلى أن قرار طهران بتقليص التعاون مع الوكالة الذرية لن يصب في مصلحة الجانب الإيراني.



وأضاف أن استمرار التعاون بينهما سيعزز من موقف إيران في حوارها مع المجتمع الدولي، والأكثر أهمية من

ذلك أنه لن يعطي مجالًا لخصوم إيران بإصدار تكهنات حول ما سيجري بشأن البرنامج النووي الإيراني نظرًا لقلة المعلومات الواردة حول هذا الأمر.



وكانت إيران قد أعلنت أوائل شهر يناير الجاري تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وحجم اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي، إلى جانب تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.