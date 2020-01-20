غوايدو يلتقي منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل

قال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، سيصل إلى بروكسل، يوم الأربعاء المقبل، لإجراء محادثات معه، وفقاً لـسبوتنك.
وتحدى غوايدو بالفعل فرض حظر السفر بذهابه إلى كولومبيا، يوم الأحد، حيث من المقرر أن يلتقيمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر إقليمي.
وتشهد فنزويلا، منذ يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس
ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.
وخسر زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، منصبه قبل أسبوع، لصالح لويس بارا في انتخابات هامة.
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