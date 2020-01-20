الوضع الإيراني قبل وبعد إطلاق صواريخها على "عين الأسد"

بعد أن قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق عشرات الصواريخ، حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية على قاعدة "عين الأسد" العراقية، والتي تتمركز بها القوات الأمريكية وبعض من قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، توالت ردود الأفعال والقرارات التى كان لها بالغ الأثر على الجمهورية الإيرانية.

اطلاق إيران للصواريخ جاء رداً على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال "قاسم سليماني"، فى غارة أمريكية قرب مطار بغداد استهدفت السيارة التى يتواجد بها سليماني والمهندس.

وتستعرض بوابة الوفد خلال التقرير التالي أبرز تلك القرارات، وردود الفعل الدولية تجاه إيران بعد اطلاقها الصواريخ.

ترامب يبحث مع وزيري الدفاع والخارجية الوضع في العراق..

عقب اطلاق إيران للصواريخ على القواعد الأمريكية فى العراق، اجتمع ترامب بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان، والذين أكدا على ضرورة حماية القواعد الأمريكية وقواعد قوات التحالف من الهجمات المحتملة من الجانب الإيراني بعد إقدامه على إطلاق عشرات الصواريخ علي قاعدة عين الأسد العراقية، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب ينتوي أن يلقي بياناً كاملاً بعد اجتماعه بمستشارية ووزرائه والذي سيعلن خلاله ما ستقوم به الإدارة الأمريكية تجاه إيران

عقب فعلتها، وبعد تصريح البيت الأبيض بعدم تعليق الرئيس الأمريكي علي الضربة الصاروخية الإيرانية بقليل، خرج ترامب مغرداً علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً ، إن بلاده تجري تقييما للخسائر والأضرار التي نجمت عن القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة "عين الأسد" في العراق، وأن كل شيئ علي ما يرام ، وأضاف أن بلاده تمتلك أقوي جيش في العالم والأكثر جاهزية، مختتما تغريدته قائلاً :" إلي حد بعيد سألقي ببيان صباح الغد".

حظر التحليق فوق العراق وإيران

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق فى المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران.

بيان البنتاجون

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بعد ساعات قليلة من إطلاق إيران للصواريخ علي القواعد الأمريكية في العراق جاء التعليق سريعاً من "البنتاجون" على لسان المتحدثة الرسمية والتى ذكرت أنه "في حوالي الساعة 30،17 بتوقيت الولايات المتحدة الشرقي بتاريخ 1/7، أطلقت إيران ما لا يقل عن عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، من الواضح أن هذه

الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان عسكريين أمريكين وأفرادا من قوات التحالف في عين الأسد واربيل، ونحن نعمل الان على تقييم الأضرار الأولية للمعركة في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفينا وشركائنا.. وكانت هذه القواعد في حالة تأهب قصوى بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة، أثناء قيامنا بتقييم الموقف وردنا، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن أفراد الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء في المنطقة"."

تحذير إيراني من أن أي رد سيواجه بحرب شاملة في المنطقة

قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، إن أي رد أمريكي على استهداف إيران الصاروخي لأهداف أمريكية فى العراق قد يؤدي إلى حرب شاملة فى الشرق الأوسط.

النفط يصعد

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر، الأربعاء، بعد الضربة العسكرية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، ما يثير المخاوف من صراع يعطل إمدادات النفط.

روحاني وجونسون

أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أكد له فيه أن "الولايات المتحدة ستلقى ردا أكثر خطورة إذا ارتكبت خطأ آخر، ودعا روحاني جونسون لإعادة النظر في مواقف بريطانيا تجاه اغتيال سليماني، مؤكدا أنه "لولا جهود قاسم سليماني لما عشتم الأمن والاستقرار في لندن".

الديمقراطيون يبحثون في الكونغرس سبل منع ترامب من محاربة إيران

عقد أعضاء فى مجلس النواب الأمريكي اجتماعا مغلقا لبحث سبل الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، لمنعه من شن حرب على إيران.