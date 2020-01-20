الاحتلال يطرد عائلة فلسطينية من منزلها لمصلحة المستوطنين

أعلنت عائلة فلسطينية، اليوم الاثنين، أنها تقدّمت باستئناف ضد قرار محكمة إسرائيلية إخلاء مبنى سكني في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعية استيطانية.

ويتكون المبنى المهدد بالإخلاء بحسب عائلة الرجبي من ثلاث طبقات تضم ثلاث شقق سكنية وتأوي 17 فردا بينهم أطفال.

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وقال أحد المتضررين من القرار ويدعى ناصر الرجبي «نرفض القرار، ولا يوجد منزل آخر أذهب إليه أنا وأفراد عائلتي الذين يبلغ عمر أصغرهم عامًا ونصف تقريبا».

وبحسب الرجبي فإن عائلته تسكن في المبنى منذ العام 1975.