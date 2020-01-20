مقتل تسعة مدنيين بهجوم انتحاري في تشاد

قتل تسعة مدنيين في هجوم نفذته انتحارية، مساء أمس، في بلدة «كايغا كيندجيريا» غرب تشاد، بحسب الجيش.
وأعلن مسؤول أمني في المنطقة، طالبا عدم كشف هويته، أن «انتحارية فجرت نفسها أمس (ليلا) في كايغا كيندجيريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم امرأتان وسبعة رجال».
وأكد المتحدث باسم الجيش التشادي الكولونيل عازم برماندوا وقوع الهجوم وعدد الضحايا.
وأوضح مسؤول محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن انتحارية شابة تسللت وفجرت نفسها.
وأضاف المتحدث باسم الجيش «إنهم بوكو حرام من دون أدنى شك».
وكايغا كيندجيريا قرية يقطنها نحو سبعة آلاف شخص تقع في منطقة بحيرة تشاد. وسبق أن شهدت البلدة هجمات إرهابية نفذتها جماعة بوكو حرام النيجيرية الإرهابية.
ففي 14 الفائت، فجرت انتحارية حزامها الناسف في القرية ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وعسكري.
ومنذ أشهر، تكثفت الهجمات الإرهابية في محيط بحيرة تشاد التي تمتد بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.
ويتزامن الهجوم مع زيارة تقوم بها وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي للعاصمة التشادية انجامينا حيث التقت نظيرها التشادي، صباح اليوم الاثنين.
وبداية يناير، عاد 1200 جندي تشادي كانوا منتشرين منذ أشهر في نيجيريا إلى بلادهم تمهيدا لإعادة انتشارهم في منطقة بحيرة تشاد.
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