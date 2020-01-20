كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعلن قائمة عقوبات جديدة ضد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم الاثنين، إن "وزراء الخارجية بالاتحاد أوصوا على إعداد قائمة عقوبات ضد تركيا، وتحديد أسماء المسؤولين والكيانات".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد: إن "الاتحاد الأوروبي رحب بتشكيل قوة بحرية أوروبية؛ لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وكان الاتحاد الأوروبي، قد حذر تركيا في وقت سابق من اليوم، من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق البحر المتوسط، خصوصًا في المياه القبرصية، قبل بدء مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأعلن جوزيب بوريل، في بيان نشر يوم السبت الماضي، "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين، وإن نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

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ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم، في مدينة بروكسل.

وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.