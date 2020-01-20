كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. مؤتمر برلين لم يأت بجديد كما في المؤتمرات السابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بلقاسم عبد الكريم دبرز، مساء اليوم الإثنين، إن "مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد يوم أمس الأحد، لم يأت بجديد كما في المؤتمرات السابقة في باليرمو وباريس، وفي الغالب لن تكون هناك نتائج إيجابية".
وأوضح بلقاسم دبرز، أن "القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لم يوقع أصلا على وقف إطلاق النار، والجميع يعلم أن الإمارات منعته من التوقيع".
كما اعتبر أن كل الحاضرين وبخاصة الأوروبيين، "حركتهم مصالحهم بعد التقارب التركي الليبي، وخاصة المعاهدة البحرية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق، وحاولوا بكل السبل فرض حفتر في المشهد ومحاولة شرعنته، التي رفضها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ويشكر عليها".
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
هذا استضافت العاصمة الألمانية (برلين)، يوم أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.
وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.