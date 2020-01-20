كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحذر إيران من الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، مساء اليوم الإثنين، إن "موسكو حذرت إيران من اتخاذ أي خطوات متسرعة نحو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ونرى أنه لا يوجد سبب لطرح السؤال من هذه الزاوية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: إن "روسيا دعت إيران إلى مراعاة التزاماتها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً على أن "طهران تعرف جيدًا الموقف الروسي تجاه ذلك".

كما شدد على ضرورة أن تتوخى إيران وكل الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، الحذر والاتزان.

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وقال سيرجي ريابكوف: إننا "نحذر الرؤوس الحمئة، التي قد تتوهم بأن نقل الموضوع بأكمله إلى مجلس الأمن الدولي سيساعد في حل المشكلة، ومن اللجوء لمثل هذه الخطوات، وإن المسؤولية عالية جدًا في هذه اللحظة ويجب على الجميع التزام الحذر والاتزان في تصرفاتهم".

ولفت إلى أن بعض المتحمسين في أوروبا، لا يتصورون تماما مدى العواقب المدمرة للنقل الجديد المحتمل للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

وذكرت محطة Press TV، في وقت سابق، نقلًا عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا طرحت قضية البرنامج النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.