كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيف بوريل: سنعيد التركيز على قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء اليوم الإثنين، سنعيد التركيز على قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا برا وبحرا وجوا، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف جوزيف بوريل، إننا نرحب بمساهمة الدول الأوروبية في عملية الانتشار في مضيق هرمز.

وكان كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش كل السبل لدعم وقف إطلاق النار الرسمي في ليبيا، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد الأوروبي لجعله ساري المفعول.

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