كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أحد المتظاهرين وإصابة العشرات في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الإثنين، مقتل متظاهر وإصابة عشرات المتظاهرين خلال مواجهات في حي البلدية وسط محافظة كربلاء، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وتشن القوات الأمنية العراقية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين بمحافظة كربلاء، واندلعت مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في حي البلدية وسط كربلاء.