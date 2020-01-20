كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الأمريكي في ليبيا يعقد لقاءات منفصلة مع حفتر والسراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، عن أن السفير عقد لقاءات منفصلة، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ومع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج؛ لمعرفة انطباعاتهما حول مؤتمر برلين الذي انعقد يوم أمس الأحد.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "السفير ريتشارد نورلاند، التقى بعد قمة برلين الأحد، حفتر والسراج في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم؛ لمعرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر".

وأكدت السفارة الأمريكية على أن واشنطن ستظل منخرطة في دعم الجهود، التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

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