كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الأمريكي في ليبيا يعقد لقاءات منفصلة مع حفتر والسراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، عن أن السفير عقد لقاءات منفصلة، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ومع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج؛ لمعرفة انطباعاتهما حول مؤتمر برلين الذي انعقد يوم أمس الأحد.
وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "السفير ريتشارد نورلاند، التقى بعد قمة برلين الأحد، حفتر والسراج في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم؛ لمعرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر".
وأكدت السفارة الأمريكية على أن واشنطن ستظل منخرطة في دعم الجهود، التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.
واستضافت العاصمة الألمانية (برلين)، يوم أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.
وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.