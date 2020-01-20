كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: 22 رجلاً أغنى من جميع نساء إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة أوكسفام الخيرية ومقرها بريطانيا، اليوم الإثنين، أن عدد المليارديرات تضاعف إلى 2153 في العقد الماضي؛ لأن النظام الاقتصادي غير المتكافئ للغاية جعل النساء في أسفل هرم الثروة.

ويملك المليارديرات في العالم ثروات أكثر من 4.6 مليار شخص يمثلون 60% من سكان العالم، وفقًا للتقرير الذي تم نشره قبل يوم واحد من بدء قادة الدول والشركات بإطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في القرية الجبلية السويسرية "دافوس".

وصرحت أوكسفام "هذه الفجوة الكبيرة قائمة على نظام اقتصادي معيب"، مشيرة إلى أن أغنى 22 رجل في العالم يملكون أكثر من جميع النساء اللاتي يعشن في إفريقيا.

وقضي النساء والفتيات مليارات الساعات غير مدفوعة الأجر كل يوم في الطهي والتنظيف والعناية بالأقارب، الأمر الذي يمنع الكثير منهم من الحصول على التعليم أو البحث عن عمل، وفقًا لمنظمة أوكسفام.

Advertisements

وقالت منظمة مكافحة الفقر: إن "قيمة أعمال الرعاية هذه تبلغ ثلاثة أضعاف حجم صناعة التكنولوجيا العالمية".

وأضافت منظمة أوكسفام: إنه بسبب فشلها في رفع الضرائب الكافية من أغنى الناس والشركات في العالم، فإن الحكومات تتخلى عن الأموال التي يمكن استخدامها لانتشال النساء من الفقر.

واقترح التقرير أن الحصول على أغنى 1 في المائة في العالم لدفع ضرائب إضافية بنسبة 0.5 في المائة على ثروتهم على مدى العقد المقبل سيكون كافيًا لخلق 117 مليون وظيفة في مجالات مثل رعاية المسنين والأطفال، والتعليم، والصحة، حسبما ذكر موقع "أول فور ومان".