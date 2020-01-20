تقرير:27٪؜ من الأسر المغربية تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال سنة 2020

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن 27,6 في المائة من الأسر المغربية تتوقع تحسن وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 11,7 في المائة، التي تنتظر تدهوره، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 15,9 نقطة مقابل 12,8 نقطة خلال الفصل السابق و19,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بحسب تقرير صدر، اليوم الاثنين، عن المندوبية ذاتها.

وقالت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، تتعلق بنتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم نهاية سنة 2019، إن 65,6 في المائة من الأسر، صرحت، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 30,4 في المائة من مدخراتها، أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر، التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,0 في المائة، واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 26,4 نقطة مقابل ناقص 29,5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 28,4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,4 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 9,3 في المائة بتدهورها، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 22,1 نقطة في تحسن مقارنة مع مستواه، خلال الفصل السابق، حيث بلغ ناقص 26,0 نقطة، وفي تدهور مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 20,7 نقطة.