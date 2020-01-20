يتجه نادي ريال مدريد الإسباني إلى تحصين عقد لاعبه المغربي أشرف حكيمي، بشرط جزائي خيالي، وذلك من أجل تفادي دخول أي نادي أروبي على خط صفقته والتعاقد معه في القادم من المناسبات.
وحسب صحيفة “ديفينسا سونترال” الإسبانية، المقربة من النادي الإسباني، فإن الأخير قرر تحصين عقد لاعبه المغربي بشرط جزائي يقدر بـ700 مليون يويو، وذلك من أجل منع أي نادي من التعاقد معه في القادم من السنوات.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد، سيقوم بهذه الخطوة مباشرة بعد عودته من بروسيا دورتموند، النادي المعار إليه، الصيف المقبل، كما أنه سيحسن أيضا من الشروط المادية لتعاقده مع “الملوك”.
جدير ذكره، أن نجم “أسود الأطلس” كان قد أعير لبروسيا دورتموند الألماني، في الموسم الماضي، وستنتهي إعارته هذا الصيف، قبل العودة لقلعة “البيرنابيو”.
كانت هذه تفاصيل خبر لمنع أي نادي من التعاقد معه.. ريال مدريد “يحصن” عقد حكيمي بمبلغ خيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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