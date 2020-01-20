المركزي السوري يفجر مفاجأة ويعلن دفع 700 ليرة للدولار لكل من يرغب

الإثنين 20 يناير 2020

مصرف سوريا المركزي

أعلن المصرف المركزي السوري اليوم الإثنين على صفحته على فيسبوك استعداده لشراء القطع الأجنبي من المواطنين، مشيرا إلى أنه سيدفع 700 ليرة سورية لكل دولار.



ونشرت صفحة المصرف المركزي على الفيسبوك تأكيدا جاء فيه:

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"المركزي يفتح أبوابه لشراء القطع الأجنبي من المواطنين بسعر الصرف التفضيلي دون وثائق".

ولفت المصرف إلى أن القرار جاء بعد المرسومين التشريعيين رقم 3 و 4 تاريخ 18/01/2020 وذكر:

"نهيب بجميع الأخوة المواطنين بضرورة التعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية".

وأضاف: "وفي هذا الصدد وحرصاً على أموال الأخوة المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء فإنّه يمكن للأخوة المواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع مصرف سورية المركزي حصراً في المحافظات كافة أي مبالغ بالدولار الأمريكي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي والذي يتم تحديده يومياً من قبل مصرف سورية المركزي".