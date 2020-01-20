شكرا لقرائتكم خبر عن هندوراس تعلن رسميا : "حزب الله " منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الأمن في هندوراس اليوم الاثنين إن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية. وسبق ذلك إعلان جواتيمالا أيضاً تصنيفها لجماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

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