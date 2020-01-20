شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء صينيون : "كورونا" يمكن انتقاله من شخص لأخر والان نبدء بالتفاصيل

أكد فريق خبراء رفيع المستوى من مفوضية الصحة الوطنية في الصين إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد من شخص لآخر، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.

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