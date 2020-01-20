شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأممي لليمن والان نبدء بالتفاصيل
تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل التوصل الى حل سياسي للحرب في اليمن، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة.
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