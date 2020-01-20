شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأممي لليمن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأثنين الموافق 20 يناير 2020م مارتن جريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.

تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل التوصل الى حل سياسي للحرب في اليمن، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة.