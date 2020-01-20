بسبب فيسبوك.. فصل محامِ يعمل بالبنك المركزي المصري

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بفصل محام يعمل في البنك المركزي المصري، بسبب منشور على موقع "فيسبوك"، في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقالت المحكمة أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاء للتعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول، أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص".
وأضافت أن "الموظف أساء لسمعة زملائه، وكذلك لسمعة البنك المركزي المصري الذي يضع السياسة النقدية للبلاد ويحدد موقع مصر في أسواق المال والاقتصاد العالمي".
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