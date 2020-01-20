إيران تعين مسؤول تسليح مليشيا حزب الله نائبا لخليفة سليماني

نصب قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني حسن سلامي، الإثنين، محمد حسين زادة حجازي نائبا لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني الذي حل خلفا لقاسم سليماني بعد مقتله في ضربة أمريكية، مطلع الشهر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية)، أن حجازي من مواليد عام 1957 يحمل رتبة عميد بمليشيا الحرس الثوري الإيراني وينحدر من محافظة أصفهان الواقعة وسط إيران.

ويعتبر محمد حسين زادة حجازي النائب الجديد لقائد فيلق القدس المعروف كقوة تنفذ اغتيالات وعمليات تجسس خارج حدود إيران، من أوائل الملتحقين بمليشيا الحرس الثوري الإيراني بعد تأسيسها عام 1979.

وذكرت "فارس" أن مراسم تنصيب حجازي عقدت بالعاصمة الإيرانية طهران وسط حضور عدد من جنرالات مليشيا الحرس الثوري.

وعين المرشد الإيرااني علي خامنئي إسماعيل قاآني (62 عاما) في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، لكي يحل بديلا لسلفه قاسم سليماني بمنصب قائد فيلق القدس الذراع الخارجية لمليشيا الحرس الثوري بعد ساعات من مقتل الأخير في غارة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق.

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وتشير السيرة الذاتية لحجازي إلى أنه نال شهادة بتخصص الإدارة الحكومية من جامعة طهران قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراة في الإدارة الاستراتيجية من كلية الدفاع الوطني، حسب وكالة أنباء ميزان التابعة للقضاء الإيراني.

وتولي محمد حجازي مهام عسكرية بارزة سابقا بينها قائد مليشيا البسيج عام 1998، ونائب قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني عام 2009، فضلا عن عمله لفترة مستشار بمجال البحوث الصناعية داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

ويرتبط اسم النائب الجديد لقائد فيلق القدس محمد حسين زادة حجازي بمهام عسكرية تتعلق بإمداد مليشيا حزب الله اللبناني بالأسلحة خلال السنوات الماضية، حيث انحصر عمله ببرنامج تصنيع الصواريخ هناك.

وتدرج دول الاتحاد الأوروبي اسم حجازي على قوائم عقوباتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، بسبب دوره في قمع الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضا على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 بعد فوز الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية حكم ثانية آنذاك.

ويعد حجازي من بين المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوقية ارتكبت بحق ناشطين سياسيين ومعارضين، حيث تولى قبل 10 سنوات مسؤولية قاعدة ثأر الله التابعة للحرس الثوري والمكلفة بقمع الاحتجاجات الشعبية في نطاق العاصمة طهران.