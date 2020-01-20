مسؤول أوروبي لـ"العين الإخبارية": نبحث مراقبة الهدنة في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أوروبي لـ"العين الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يبحث بالفعل المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار، وحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وردا على سؤال حول فرص إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في ليبيا، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "هذا الأمر يتعلق بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".





وتابع: "الاتحاد الأوروبي يبحث في الوقت الحالي أفضل طريقة ممكنة للمشاركة بشكل فعال في مراقبة وقف إطلاق النار، وحظر تصدير السلاح لليبيا".



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وأضاف أن "المشاركة الأوروبية في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، كان أحد أهم موضوعات النقاش في مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد اليوم في بروكسل بمشاركة وزراء خارجية الدول الأوروبية".





وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يتمسك بأن جهود الوساطة الأممية هي الطريق الوحيد للتوصل لحل دائم للصراع في ليبيا".



وأمس الأحد، اختتمت ١٠ دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات.

