هندوراس تصنف رسميا حزب الله منظمة إرهابية

أعلنت حكومة هندوراس، الإثنين، تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وقال نائب وزير الأمن في هندوراس إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية.

وكان مكتب رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز أعلن في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، أن هندوراس تعتبر منظمة حزب الله اللبنانية كـ"منظمة إرهابية".

وقال المكتب في بيان: "هندوراس تنضم إلى جواتيمالا ودول حليفة أخرى في الإعلان عن حزب الله، منظمة إرهابية دولية في جميع أنحاء الدولة".

خناق يضيق وضربات تتوالى

بإعلان حكومة هندوراس، اليوم الإثنين، تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، تتزايد الضغوط التي تمارس على هذه الميلشيا بشكل ملحوظ، ويضيق الخناق تدريجياً على هذا الحزب المدعوم من إيران.

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والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.





وقبل الإعلان البريطاني بأيام، أعلنت الرئاسة في جواتيمالا، أن الرئيس المنتخب أليخاندرو جياماتي ينوي تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة "إرهابية".

والإعلان البريطاني يرفع عدد الدول التي اتخذت هذا القرار إلى 12، إضافة إلى منظمتين، والدول هي: أمريكا وإسرائيل وباراجواي وكندا وبريطانيا وهولندا واليابان والأرجنتين والسعودية والإمارات والبحرين، أما المنظمتان فهما جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.



وفيما تصنف أستراليا والاتحاد الأوروبي الجناح العسكري فقط للمليشيا منظمة إرهابية، أوصى البرلمان الألماني، الشهر الماضي، بأغلبية كبيرة، الحكومة بحظر أنشطة حزب الله بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

كما يسعى عدد من دول أمريكا اللاتينية إلى اتخاذ هذه الخطوة من بينها؛ البرازيل وجوانتيمالا التي أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الرئيس المنتخب أليخاندرو جياماتي ينوي تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة "إرهابية".