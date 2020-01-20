دوريس ميلر.. أول حاملة طائرات تحمل اسما أمريكيا أسود "بطل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن البحرية الأمريكية تعتزم تسمية حاملة الطائرات التي سيجرى بناؤها مستقبلاً باسم أمريكي أسود، في سابقة من هذا النوع.

ونقلت الشبكة عن توماس مودلي، القائم بأعمال قائد البحرية، بيانه، الأحد، أنه سيتم تسمية السفينة تكريماً للتضحيات الكبيرة التي قدمها دوريس ميلر، الذي كان يعمل طباخاً على إحدى السفن خلال الهجوم الذي شنته القوات اليابانية على بيرل هاربور عام 1941.



وسبق أن أطلق اسم ميلر على سفينة حربية (فرقاطة) بسبب بطولاته أثناء الهجوم على بيرل هاربور في 7 ديسمبر/كانون الأول 1941.

يشار إلى أنه عندما بدأ الهجوم الياباني، كان ميلر يعمل على متن السفينة ويست فرجينيا الحربية. وتوجه إلى مركزه القتالي، لكنه وجده مدمراً نتيجة لإصابته بطوربيد. ولذا توجه ميلر للمساعدة في نقل البحارة المصابين إلى بر الأمان، قبل أن يُطلب منه مساعدة قبطان السفينة الذي أصيب بجروح قاتلة.

عقب ذلك، قام ميلر باستخدام مدفع رشاش مضاد للطائرات، وهو سلاح لم يدرب على تشغيله، حتى نفدت منه الذخيرة.



وعندما صدرت القيادة أوامر بإخلاء السفينة بسبب الحرائق والزيت المشتعل من سفينة أخرى مدمرة، ساعد ميلر في نقل البحارة المصابين، حيث حازت أعمال ميلر على إشادة قائد البحرية في ذلك الوقت.



Advertisements

وأطلق الجيش الأمريكي اسم ميلر على إحدى فرقاطاته؛ تكريماً له، لكن هذه هي المرة الأولى التي يطلق الاسم على حاملة طائرات.

وحصل ميلر على ميدالية بيربل هارت وميدالية خدمة الدفاع الأمريكية وميدالية الأسطول وميدالية حملة آسيا والمحيط الهادئ وميدالية النصر للحرب العالمية الثانية.

وتوفي ميلر عام 1943 بعد ضرب ضرب طوربيد السفينة التي كان يخدم على متنها في جزر جيلبرت.

وقال مودلي في بيانه: "دوريس ميلر دافع عن كل ما تمثله أمتنا، وقصته تستحق أن تروى مراراً".