العراق "يغلي".. قتلى بالاحتجاجات واشتباكات وقطع طرق

شهدت عدة مدن عراقية، الإثنين، العديد من التطورات الميدانية اللافتة، والتي تنوعت بين مظاهرات وقطع الطرق، والسيطرة على جسر ببغداد، واشتباكات مع الأمن خلفت ضحايا وقتلى من الجانبين.

ويأتي تصاعد الاحتجاجات بعد انقضاء المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات العراقية لتنفيذ مطالب الحراك الشعبي ، المتمثلة في القضاء على الفساد، والتخلص من نفوذ إيران، وسط دعوات للخروج في تظاهرات مليونية في العديد من محافظات العراق.





وفي العاصمة بغداد، سيطر المتظاهرون على جسر محمد القاسم، الذي شهد اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن، الأمر الذي أدى لسقوط قتيلين من المحتجين بالرصاص الحي، بحسب مصادر طبية عراقية.

وأضافت المصادر، أن الاشتباكات أدت لوقوع العديد من الإصابات التي وصلت لنحو 66 حالة بينهم 14 ضابطاً.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية،: إن " 14 من عناصرها أصيبوا جراء تصديهم لمجموعة ممن وصفتهم بـ "مثيري الشغب" في ساحة التحرير وسط بغداد".





وأكدت، في تغريدات على تويتر، إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بكسر في الساق، لافتة إلى أن "القوات مستمرة بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها.

وقال وسائل إعلام محلية أنهتم تسجيل 66 حالة اختناق، وإصابة خلال المظاهرات التي تشهدها وسط بغداد، حيث تستخدم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ صباح اليوم، شهدت العاصمة العراقية أيضاً قطع طرقات، وسط استنفار أمني كبير، ووقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قطعوا الطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة للطريق الرابط بين ميسان والعاصمة.

أما محافظتا ذي قار والديوانية فشهدتا تحركات عدة ، منذ أمس الأحد، حيث لبس المتظاهرون الأكفان، مؤكدين أن هذا هو الزي الرسمي للمظاهرات التي اندلعت اليوم الإثنين.

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وأعلنت تنسيقية التظاهرات عن خطوات التصعيد السلمي لمحافظة الديوانية والتي تمثلت في قطع الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظات بشكل تام، باستثناء مركبات المنتسبين والحالات الطارئة، على أن يكون إغلاق الطرق بطريقة سلمية إما بأعلام عراقية أو بلافتات تحمل المطالب المشروعة.

بجانب قطع المداخل الخمسة للمركز بشكل سلمي، وهي (مداخل عفك، والشاميه، والحمزة، والسنية، والدغارة)، وإضراب عام في كافة الدوائر والمعاهد والجامعات والمدارس.

كذلك أعلن المتظاهرون في بابل (وسط) وواسط (جنوب) تعطيل المدارس والدوام الرسمي اليوم الإثنين.

وفي كربلاء (جنوب) وقعت مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في حي البلدية وسط محافظة، مما أدى لسقوط ضحايا من الجانبين، واعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين، بحسب وسائل إعلام محلية.

انتهاء المهلة

ويأتي تصاعد الاحتجاجات بعد انقضاء المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات لتنفيذ مطالب الحراك، وسط دعوات للخروج في تظاهرات مليونية في محافظات جنوب العراق، وعدد من المناطق الأخرى.





ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في 20 من يناير/ كانون الثاني الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي تعرف بالفساد والمحسوبية.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح، منذ الأول من أكتوبر 2019، بحسب وكالة مصادر طبية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي وقت سابق الإثنين، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، على ضرورة أن تبقى المظاهرات سلمية، وأشارت إلى أن القمع العنيف للمتظاهرين السلميين لا يمكن قبوله.

وقالت بلاسخارت في بيان، إنه في الأشهر الأخيرة خرج مئات الآلاف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم في حياة أفضل خالية من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي، مبينة أن مقتل وإصابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المُنجزة، قد أسفر عن أزمة ثقة كبيرة.