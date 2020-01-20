بلدية الحدث: يمنع على المحال استغلال تقلبات صرف العملات الاجنبية لزيادة الاسعار

أصدر رئيس ​بلدية الحدت​ - سبنيه - حارة البطم جورج ادوار عون تعميما، اشار فيه الى انه و"بناء على ما يقتضيه واجب التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة المعيشية والاقتصادية الصعبة، فانه يطلب من كل المحال التجارية واصحاب المهن على تنوعها الالتزام الدقيق بالتعليمات التالية:

1- التسعير بالعملة الوطنية (​الليرة اللبنانية​) حصرا.

2- عملا بمقتضيات التضامن الاجتماعي الواجب في هذه المرحلة الصعبة والتي نأمل ان تكون موقتة وقصيرة، الامتناع عن استغلال التقلبات في اسعار صرف العملات الاجنبية بشكل عشوائي وانتفاعي غير مبرر لزيادة اسعار السلع والخدمات على انواعها.

3- اي مخالفة لما تقدم تعرض مرتكبيها للاجراءات القضائية المنصوص عنها قانونا بما فيه تسطير محاضر الضبط والاحالة الى المرجع القضائي المختص.