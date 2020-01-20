بزي ردا على اسود: مشكلة لبنان هي في بعض النفوس والعقول السوداء

قال النائب ​علي بزي​ في بيان ردا على ما جاء في اطلالة النائب ​زياد اسود​ الاعلامية والتي تناول فيها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، "لان ادبياتنا السياسية والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على مختلف الصعد تفرض علينا كما على الجميع الهدؤ واستحضار كل ما شأنه تمتين اواصر الوحدة والتلاقي والاستعانة بالكلمة ​الطيبة​ في مواجهة السيناريوهات الخبيثة التي تتربص بالوطن والمواطن وكي لا يفسر السكوت على قول الباطل الذي تفوه به اسود بأنه حقيقة نقول: صحيح ان مشكلة ​لبنان​ هي في نظامه السياسي والطائفي والاقتصادي لكن ايضا مشكلة لبنان هي في بعض النفوس والعقول السوداء التي لها من اسمها نصيب بحيث غلب طابعها على تطبعها وحسبنا بما جاء على لسان "الاسود" قوله تعالى: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . وحمى الله لبنان ووقى شعبه من حقد "الاسود".

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