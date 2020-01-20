مسؤول حزب الله في البقاع: قطع الطرق لن يوصل إلى شيء

اعتبر نائب مسؤول "حزب الله" في منطقة البقاع، السيد فيصل شكر أن "كل ما يجري في لبنان اليوم مخطط له من أجل أن يتم إذلال هذه الأمة وهذا المجتمع الذي أعز الله به رقاب العرب والمسلمين، وهذه الفئة هي التي جعلت من لبنان مصدر قرار في كل منطقتنا وفي كل العالم".
وفي كلمة له، لفت شكر الى "انهم اليوم لا يستطيعون فعل شيء ولن يصلوا إلى شيء، وقطع الطرقات لن يصل بهم إلى شيء، من يريد أن يخدم مجتمعه وأمته وبلده ووطنه ومؤسساته، يستطيع أن يخدم بكل الوسائل، ولكن لا يستطيع أن يخدمهم بقطع السبيل والسبل"، متسائلاً "على من هم يخربون؟ على المواطنين أم على الدولة؟ ولماذا"؟.
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