بوريل: سنعيد التركيز على قضية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أعلن مفوض شؤون الخارجية و​السياسة​ الأمنية في ​الاتحاد الأوروبي​ جوزيف بوريل، ان "​بروكسل​ ستعيد التركيز على قضية حظر توريد الأسلحة إلى ​ليبيا​ برا وبحرا وجوا"، مشيراً الى ان "الزعماء الأوروبيون وقادة الدول المعنية ب​الأزمة​ بحثت كافة الخيارات لدعم وقف رسمي ل​إطلاق النار​ في ليبيا، في حال أبرم اتفاق بهذا الشأن، ووقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه"، مؤكداً "ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ ​المهاجرين​ ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد ​خفر السواحل​ الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف ​إيطاليا​".

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