عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الأميركي في برلين

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في برلين وزير خارجية ​الولايات المتحدة​ الأميركية ​مايك بومبيو​. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش ​مؤتمر برلين​ حول ​ليبيا​، بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والدور الهام لمؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.

و أكد عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة ​الإمارات​ و الولايات المتحدة الأميركية و الحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.