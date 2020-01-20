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ملك المغرب زتر ولي عهد أبوظبي في مقر إقامته بالمغرب

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زار ملك ​المغرب​ ​محمد السادس​، ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ محمد بن زايد، بمقر إقامته في العاصمة المغربية ​الرباط​.

وأشارت صفحة "فرسان ​الإمارات​" على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "هذه الزيارة الأخوية تعكس مدى الترابط والتلاحم بين المغرب والإمارات، البلدين الشقيقين".

تجدر الإشارة إلى بن زايد حل بالمغرب قادما من ​ألمانيا​ حيث التقى المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ عشية انطلاق "​مؤتمر برلين​" الخاص بالأزمة الليبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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