ملك المغرب زتر ولي عهد أبوظبي في مقر إقامته بالمغرب

زار ملك ​المغرب​ ​محمد السادس​، ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ محمد بن زايد، بمقر إقامته في العاصمة المغربية ​الرباط​.

وأشارت صفحة "فرسان ​الإمارات​" على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "هذه الزيارة الأخوية تعكس مدى الترابط والتلاحم بين المغرب والإمارات، البلدين الشقيقين".

تجدر الإشارة إلى بن زايد حل بالمغرب قادما من ​ألمانيا​ حيث التقى المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ عشية انطلاق "​مؤتمر برلين​" الخاص بالأزمة الليبية.