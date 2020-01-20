سلطات مصر وقعت 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز بنحو نصف مليار دولار

أكّد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أنّ "​قطاع البترول​ في مصر مستمرّ في توقيع الاتفاقيات باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية". وأوضح خلال توقيعه على 9 اتفاقيّات بتروليّة للبحث عن البترول و​الغاز الطبيعي​ وإنتاجهما بمنطقتي ​البحر المتوسط​ والصحراء الغربية باستثمارات حدّها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئرًا، أنّ "الاتفاقيات تهدف إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتحقيق اكتشافات بتروليّة وغازيّة جديدة تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز".

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