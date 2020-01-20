أكد نهاية موسم بنحليب.. الرجاء يطالب لجنة التحكيم بفتح تحقيق في مباراة بركان

راسل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اللجنة المركزية للتحكيم، مطالبا إياها بفتح تحقيق بخصوص ما وصفه بـ”المهزلة” التحكيمية، التي شهدتها مواجهته لمضيفه نهضة بركان.

وأكد الفريق الأخضر أن التدخلات الخطيرة للاعبي النهضة البركانية في حق العناصر الرجاوية، ومن بينها “الاعتداء الفظيع” على حد تعبيره، على اللاعب محمود بنحليب من طرف العربي الناجي، تسبب له في تمزق في الأربطة وكسر الغضروف الخارجي على مستوى الركبة اليمنى، وهو ما سيبعد اللاعب عن الميادين لمدة تفوق 4 أشهر.

واستنكر الرجاء المستوى “المتدني” حسب بلاغه، الذي شهده تحكيم المباراة المذكورة، والتي أدارها الحكم رضوان جيد، حيث أثر ذلك على السلامة الجسمانية للاعبي النادي، يقول بلاغ الرجاء.

يذكر أن محمود بنحليب غادر مباراة فريقه بمضيفه نهضة بركان أمس الأحد، برسم الأسبوع الـ13 من البطولة الاحترافية، منذ الدقيقة 12 بسبب التدخل القوي من طرف العربي الناجي، والذي تسبب في إنهاء موسم اللاعب الرجاوي.