“قضية “حنان بنت الملاح” ضحية الاغتصاب “بالقرعة..المتابعون أمام المحكمة من جديد

انطلقت، بعد زوال اليوم الاثنين، في محكمة الاستئناف بالرباط، جلسة لمحاكمة المتورطين في قضية “حنان بنت الملاح”، التي ذهبت ضحية تعذيب وحشي، واغتصاب “بالقرعة” أفضى إلى موتها.

وكان من المنتظر أن تعقد الجلسة مع 12 زوالا، لكن القاضي اضطر إلى تأجيلها إلى الثانية زوالا نتيجة الضغط الموجود داخل قاعة المحكمة، والحضور المكثف لعائلات المتهمين، مؤكدا أن الملف جاهز للمناقشة.

ويتابع المتهم الرئيسي في قضية حنان بتهم تتعلق “بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، لتنفيذ فعل يعد جناية، والاحتجاز المرتكب أثناءه هتك عرض باستعمال العنف، وجنحتي السكر العلني البين، واستهلاك الأقراص المخدرة.

أما باقي المتهمين فيتابعون بتهم تتعلق بـ”المشاركة في القتل العمد، وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، إضافة إلى تسجيل صورة الضحية دون موافقتها بهدف التشهير بها”.