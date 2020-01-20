خبر صادم للرجاويين.. نهاية موسم محمود بنحليب!

تلقى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خبرا صادما، صبيحة اليوم الإثنين، بعد أن تأكد انتهاء موسم لاعبه محمود بنحليب، واحد من اللاعبين المؤثرين في الخط الأمامي للفريق الأخضر، بعد أن تعرض لقطع على مستوى الرباط الصليبي.

وذكر مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب صباح اليوم، أثبتت تعرضه لتمزق على مستوى الرباط الصليبي، ما يعني بأن موسمه قد انتهى بشكل رسمي.

ولم يحسم النادي بعد فيما إن كان بنحليب سيخضع لعملية جراحية أم لا، في الوقت الذي أكدت فيه نفس المصادر خضوعه لأولى حصص العلاج والترويض، هذا الأسبوع.

وكان بنحليب قد غادر، أمس الأحد، مباراة فريقه أمام نهضة بركان مضطرا، منذ ربع ساعة الأولى، بعد أن تعرض لتدخل عنيف من اللاعب العربي الناجي، متوسط ميدان نهضة بركان.