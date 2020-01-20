تلقى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خبرا صادما، صبيحة اليوم الإثنين، بعد أن تأكد انتهاء موسم لاعبه محمود بنحليب، واحد من اللاعبين المؤثرين في الخط الأمامي للفريق الأخضر، بعد أن تعرض لقطع على مستوى الرباط الصليبي.
وذكر مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب صباح اليوم، أثبتت تعرضه لتمزق على مستوى الرباط الصليبي، ما يعني بأن موسمه قد انتهى بشكل رسمي.
ولم يحسم النادي بعد فيما إن كان بنحليب سيخضع لعملية جراحية أم لا، في الوقت الذي أكدت فيه نفس المصادر خضوعه لأولى حصص العلاج والترويض، هذا الأسبوع.
وكان بنحليب قد غادر، أمس الأحد، مباراة فريقه أمام نهضة بركان مضطرا، منذ ربع ساعة الأولى، بعد أن تعرض لتدخل عنيف من اللاعب العربي الناجي، متوسط ميدان نهضة بركان.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر صادم للرجاويين.. نهاية موسم محمود بنحليب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.