الشاباك يدعي إحباط 560 عملية خلال 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه أحبط خلال العام 2019 الماضي، 560 عملية وصفها بـ"الكبيرة"، بما في ذلك 10 عمليات "انتحارية" (استشهادية)، وأربع عمليات اختطاف وأكثر من 300 عملية إطلاق نار.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن رئيس "الشاباك"، ناداف أرغمان، خلال مراسم حفل لتوزيع جوائز التميز على عناصر الجهاز، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الإثنين.

وذكر أرغمان أن "العام الماضي كان عامًا مليئًا بالتحديات الأمنية في جميع الساحات التي نعمل فيها".